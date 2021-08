Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: πρόστιμο για μη χρήση μάσκας σε εξωτερικό χώρο

Πρόστιμο σε εταιρεία για ομαδική ξενάγηση και σε καντίνα για χρήση μουσικής.

Αρκετά πρόστιμα βεβαιώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Κρήτη καθώς διεξήχθησαν συνολικά 1.430 έλεγχοι για παραβάσεις που αφορούν σε μέτρα κατά του κοοωνοϊού.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ καλείται να πληρώσει εταιρία η οποία οργάνωσε ξενάγηση 42 ατόμων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω υπεράριθμου.

Στο Λασίθι πρόστιμο βεβαιώθηκε σε πολίτη που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο καθώς παρά τον συνωστισμό δεν φορούσε μάσκα.

Στα Χανιά πρόστιμο 10.000 ευρώ «έπεσε» σε καντίνα για μουσική και προβλέπεται 15 μέρες αναστολής εργασίας.

Παράλληλα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εργαζόμενους τριών διαφορετικών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Χανιά για μη χρήση μάσκας.

