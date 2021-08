Κοινωνία

Φωτιές στην Αττική: Έως την Κρήτη έφθασε ο καπνός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές οι εικόνες του καπνού από τη φωτιά στα Βίλια. Η εξέλιξη των ανέμων στην περιοχή.

Εντυπωσιακές εικόνες του καπνού από τη φωτιά που μαίνεται στα Βίλια καταγράφηκαν από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-11 σήμερα το πρωί. Ο καπνός φαίνεται να φτάνει τουλάχιστον έως τις δυτικές ακτές της Κρήτης, όπου και συναντά αραιές νεφώσεις που καλύπτουν την περιοχή.

Όσον αφορά την εξέλιξη των ανέμων στην περιοχή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ.

Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 2 και τοπικά έως 3 μποφόρ, ενώ προς το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 2 και τοπικά έως 3 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: Καρέ - καρέ η εκκένωση γηροκομείου (εικόνες)

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)

Φωτιές - Καταγγελία Τσιουγκρή: εθελοντές πυροσβέστες δεν κλήθηκαν για βοήθεια (βίντεο)