Οικονομία

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: η ΚΥΑ για την ενίσχυση σε εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λάβουν οι εργαζόμενοι την ενίσχυση. Ολόκληρη η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 718,65 ευρώ σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι.

Συγκεκριμένα, χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 718,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 45 βασικά επιδόματα ανεργίας (45 * 15,97 = 718,65 ευρώ) σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη.

Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο ΚΠΑ 2 του τόπου εργασίας τους, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου. Στοιχεία ταυτοπροσωπίας. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (AMΚΑ). Ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο δημόσιας αρχής, στην οποία εργαζόταν ο δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού, η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώνεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα).

Η καταβολή θα γίνει, μετά τον έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας τους. Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Καταγγελία Τσιουγκρή: εθελοντές πυροσβέστες δεν κλήθηκαν για βοήθεια (βίντεο)

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)

Φωτιά στα Βίλια: Καρέ - καρέ η εκκένωση γηροκομείου (εικόνες)