Life

Κρατερός Κατσούλης και Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους

Αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από 10 χρόνια γάμου!

Επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ανακοινώνουν τον χωρισμό τους μετά από 10 χρόνια γάμου, εξέδωσαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου.

«Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλη αγάπη μεταξύ μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην λύση του γάμου μας. Έχουμε ήδη ενημερώσει τα παιδιά μας για αυτήν την τόσο μεγάλη μας απόφαση και μπορεί μεν να ακολουθούμε πλέον διαφορετικούς προσωπικούς δρόμους, αλλά ως γονείς, εξακολουθούμε η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας να είναι η αγάπη, η φροντίδα και προστασία των τέκνων μας» αναφέρει το ζευγάρι και προσθέτει:

«Παρακαλούμε, για τον σεβασμό της απόφασής μας, ιδίως δε των τέκνων μας, ώστε η σημαντική αυτή αλλαγή στην ζωή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη».

