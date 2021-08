Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: δραματική η κατάσταση, συνεχείς οι αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Σε δύο μέτωπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά. Τη νύχτα εκκενώθηκαν ακόμα πέντε οικισμοί και το γηροκομείο "Παναγιά Φανερωμένη".

Δραματική παραμένει η κατάσταση στα Βίλια από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ωστόσο, οι δυνάμεις έχουν ασφαλίσει τα Βίλια και δεν υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό, καθώς έχουν οριοθετηθεί κομμάτια που κατευθύνονταν είτε ανατολικά είτε δυτικά (Αγία Παρασκευή). Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί σε Παλαιοχώρι, Άγιο Γεώργιο και στο όρος Πατέρας όπου έχει ανέβει η πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο.

Τη νύχτα εκκενώθηκαν ακόμα πέντε οικισμοί και το γηροκομείο "Παναγιά Φανερωμένη", καθώς οι φλόγες που εκτείνονται σε μεγάλο μέτωπο πλησίασαν την κατοικημένη περιοχή καίγοντας πυκνό παρθένο πευκοδάσος και δυσπρόσιτο στο όρος Πατέρα.

Η εκκένωση του γηροκομείου στα Βίλια Αττικής ολοκληρώθηκε ύστερα από επικοινωνία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό. Πρόκειται για 12 τρόφιμους που μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και άλλους δύο που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και διακομίστηκαν στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Εν τω μεταξύ, μετά τους οικισμούς Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγία Παρασκευή, Βενίιζα και Κρύο Πηγάδι, νωρίς το πρωί εκκενώθηκαν οι οικισμοί Παλαιοχώρι, Άγιος Σωτήρας, Παλαικούνδουρα και Θέα.

Παράλληλα το πύρινο μέτωπο έχει περάσει από το βράδυ της Δευτέρας τον δρόμο και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό. Μάλιστα λίγο μετά τις 10:00 το πρωί υπήρξε νέα μεγάλη αναζωπύρωση, ενώ από τότε οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς.





Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και τα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα έξι ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το ρωσικό Beriev-200. Σε ό,τι αφορά τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 330 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων οκτώ ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 115 οχημάτων, του ΜΕΤΠΕ (Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων), καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για τη συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Δευκαλίων και ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ως συνδρομή πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, πολλοί εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών στην Λαυρεωτική και στα Βίλια, ενώ σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχουν τεθεί από χθες το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο και το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων καθώς και τα Κέντρα Υγείας Μεγάρων και Ελευσίνας.





Εντυπωσιακές εικόνες του καπνού από τη φωτιά που μαίνεται στα Βίλια καταγράφηκαν από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-11 σήμερα το πρωί. Ο καπνός φαίνεται να φτάνει τουλάχιστον έως τις δυτικές ακτές της Κρήτης, όπου και συναντά αραιές νεφώσεις που καλύπτουν την περιοχή.

