Πυρόπληκτοι αγρότες: Ηλεκτρονική στήριξη μέσω του 1540

Δράσεις υποστήριξης παραγωγών και κτηνοτρόφων στις πυρόπληκτες περιοχές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι έκτακτες ανάγκες, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, οδήγησαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο να προχωρήσει άμεσα στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική στήριξη των πυρόπληκτων παραγωγών σχετικά με τα μέτρα αποζημιώσεων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις συνολικές δράσεις υποστήριξης παραγωγών και κτηνοτρόφων στις πυρόπληκτες περιοχές.

1. Στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1540 (που λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών) προστέθηκε Κέντρο Υποστήριξης Πυρόπληκτων Αγροτών.

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου έχουν αναπροσαρμοστεί ως εξής: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 έως 20:00 και Σάββατο 09:00 έως 17:00.

2. Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠΑΑΤ «minagric.gr» υπάρχουν Χρήσιμες Οδηγίες Διαχείρισης Πυρόπληκτων Εκτάσεων.

