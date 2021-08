Κοινωνία

Φωτιές: Συλλήψεις για εμπρησμούς σε Χαϊδάρι και Αθήνα

Ένας 54χρονος Έλληνας και μία 29χρονη Ιρανή πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς, στο Χαϊδάρι και στην Αθήνα, έκανε η Αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής και ήδη οι δράστες, ένας 54χρονος Έλληνας και μια 29χρονη αλλοδαπή, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με τις δικογραφίες που σχημάτισε σε βάρος τους η Ασφάλεια Αττικής.

Στην πρώτη περίπτωση, ο 54χρονος είχε προκαλέσει πυρκαγιά με χρήση αναπτήρα σε χαρτιά και ξερόχορτα χαμηλής βλάστησης στην είσοδο του οικισμού Αφαίας Σκαραμαγκά και διέφυγε πεζός. Τον είδε όμως μια γυναίκα, η οποία έσβησε τη φωτιά και ταυτόχρονα ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Επιτόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι εντόπισαν τον δράστη, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Πάνω του βρέθηκαν δύο αναπτήρες και ταυτοποιήθηκε ως ο εμπρηστής.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 29χρονη Ιρανή που έβαλε με αναπτήρα φωτιά μικρής έκτασης σε ξερά φύλλα στο έδαφος, πλησίον δέντρου στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην Αθήνα. Αστυνομικοί που περιπολούσαν στο πλαίσιο της επιτήρησης της ΓΑΔΑ για φωτιές σε άλση, προσέτρεξαν άμεσα στο σημείο, όπου έσβησαν τη φωτιά και συνέλαβαν της 29χρονη, την οποία οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

