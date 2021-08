Life

Ο Τζόνι Ντεπ κατηγορεί το Χόλιγουντ για μποϊκοτάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος ηθοποιός από το Κεντάκι χαρακτηρίζει την απόρριψή του από το Χόλιγουντ ως έναν «παραλογισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

Ο Τζόνι Nτεπ αποκάλυψε στους «Τhe Sunday Times» ότι «μποϊκοτάρεται από το Χόλιγουντ» μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Αμπερ Χερντ, το 2016 έπειτα από καταγγελίες της για ενδοοικογενειακή βία. Ο διάσημος ηθοποιός από το Κεντάκι χαρακτηρίζει την απόρριψή του από το Χόλιγουντ ως έναν «παραλογισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

Εν μέσω των σκανδάλων και των πρωτοσέλιδων, η MGM ανέστειλε την κυκλοφορία του φιλμ «Minamata», το οποίο σκηνοθετεί ο Άντριου Λέβιτας. Στην ταινία ο Ντεπ υποδύεται τον Γιουτζίν Σμιθ, τον πραγματικό φωτορεπόρτερ που συνέβαλε στην αποκάλυψη των τραγικών συνεπειών της ύπαρξης υδραργύρου στις παραθαλάσσιες κοινότητες της Ιαπωνίας τη δεκαετία του '70.

Τον περασμένο μήνα, ο σκηνοθέτης έγραψε μια επιστολή στην MGM κατηγορώντας την, ότι «έθαψε» την κινηματογραφική ταινία ως αποτέλεσμα των νομικών προβλημάτων του ηθοποιού, όπως ανέφερε το Deadline. Η ταινία αποκτήθηκε από την MGM το περασμένο φθινόπωρο, μετά το ντεμπούτο της, τον Φεβρουάριο του 2020 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» είπε στους «The Sunday Times»: «Κάποιες ταινίες αγγίζουν τον κόσμο κι αυτό ισχύει για τους ανθρώπους του «Minamata» κι άλλους που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Κι αυτό ακυρώνεται επειδή... το Χόλιγουντ με μποϋκοτάρει; Έναν άνθρωπο, έναν ηθοποιό, σε μία δυσάρεστη και μπερδεμένη κατάσταση τα τελευταία χρόνια;».

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ο Ντεπ θα τιμηθεί από το Ισπανικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας. Η απόφαση ξεσήκωσε τις γυναικείες οργανώσεις κινηματογραφιστών στην Ισπανία. Η πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Γυναικών Δημιουργών Ταινιών, Κριστίνα Αντρέ, δήλωσε στο AP ότι οι ενέργειες αυτές «μεταφέρουν στο κοινό το μήνυμα:«Δεν έχει σημασία αν είσαι κακοποιητής αρκεί να είσαι καλός ηθοποιός».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Συλλήψεις για εμπρησμούς σε Χαϊδάρι και Αθήνα

Πυρόπληκτοι αγρότες: Ηλεκτρονική στήριξη μέσω του 1540

Ρωσία: συντριβή αεροσκάφους σε δοκιμαστική πτήση (βίντεο)