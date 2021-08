Αθλητικά

Super League: οριστική αναβολή της πρεμιέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε σήμερα επιτεύχθηκε απαρτία στην επαναληπτική γενική συνέλευση και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να γίνει η σέντρα το Σαββατοκύριακο, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η «σέντρα» του νέου πρωταθλήματος της Super League αναβλήθηκε, καθώς, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, δεν επιτεύχθηκε απαρτία στον α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Από τη συνεδρίαση απουσίασαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης και ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η έναρξη της Super League παραμένει «στον αέρα», καθώς, ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία στην β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της Πέμπτης (19/8, 12:00), το πρωτάθλημα δεν μπορεί να αρχίσει το Σαββατοκύριακο, καθώς ο ΚΑΠ ορίζει ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν ενημερωθεί για το πρόγραμμα τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων.

Πλέον η έγκριση της προκήρυξης του πρωταθλήματος και τα της τηλεοπτικής διαχείρισης αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στην έκτακτη γενική συνέλευση της Super League που ορίστηκε για το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας (23/8, 12:00).

Η ανακοίνωση της Super League για την σημερινή γενική συνέλευση έχει ως εξής:

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, θα λάβει χώρα β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: η ΚΥΑ για την ενίσχυση σε εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι

Φωτιές - Καταγγελία Τσιουγκρή: εθελοντές πυροσβέστες δεν κλήθηκαν για βοήθεια (βίντεο)

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)