Αφγανιστάν - Τσαβούσογλου: η Τουρκία βλέπει θετικά τα μηνύματα των Ταλιμπάν

Η Τουρκία έχει αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες στο Αφγανιστάν και συμμετέχει στην επιχείρηση διαφύλαξης της ασφάλειας του αεροδρομίου της Καμπούλ μαζί με τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία θεωρεί «θετικά» τα μηνύματα που εκπέμπονται από τους Ταλιμπάν μετά την κατάληψη της Καμπούλ, ενώ η Αγκυρα βρίσκεται σε συνομιλίες με το ισλαμιστικό κίνημα.

«Υποδεχόμαστε θετικά τα μηνύματα που εκπέμπονται μέχρι στιγμής από τους Ταλιμπάν, είτε απευθύνονται προς τους ξένους είτε προς τις διπλωματικές αποστολές, αλλά και προς τον ίδιο το λαό τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιορδανία που μεταδόθηκε από τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα απεικονισθεί στις πράξεις τους (...) Συνεχίζουμε τον διάλογο με όλες τις πλευρές στο Αφγανιστάν, περιλαμβανομένων των Ταλιμπάν», είπε.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει μερικές εκατοντάδες στρατιώτες στο Αφγανιστάν και συμμετέχει στην επιχείρηση διαφύλαξης της ασφάλειας του αεροδρομίου της Καμπούλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον περασμένο μήνα, η Αγκυρα είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον να αναλάβει την ευθύνη του αεροδρομίου μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά το σχέδιο αυτό τορπιλίσθηκε από την επιστροφή των Ταλιμπάν που απηύθυναν δημόσια προειδοποίηση προς την Τουρκία σχετικά με την παραμονή των στρατιωτικών της δυνάμεων. «Τώρα οι Αφγανοί θα συνομιλήσουν μεταξύ τους. Ποιος θα λάβει μέρος στην μετάβαση, τι είδους προσωρινή κυβέρνηση θα έχουν. Ολα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε και θα τα συζητήσουμε», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης των Τούρκων και ξένων πολιτών που θέλουν να φύγουν από το Αφγανιστάν θα επαναληφθεί όταν η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ θα έχει σταθεροποιηθεί. «Δεν φροντίζουμε για την απομάκρυνση μόνο των δικών μας πολιτών, αλλά επίσης και πολιτών άλλων χωρών. Είχαμε επαφές με πολλές ξένες κυβερνήσεις για το θέμα», είπε.

