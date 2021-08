Αθλητικά

Αργυρόπουλος: εξιχνιάστηκε η κλοπή σε βάρος του Ολυμπιονίκη

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, έπεσε θύμα κλοπής λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Εξιχνιάστηκε η κλοπή σε βάρος του ασημένιου Ολυμπιονίκη με την εθνική ομάδα του Πόλο, Στέλιου Αργυρόπουλου, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα από το Τόκιο οι Ολυμπιονίκες βρέθηκαν στο Δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου Πειραιά, προκειμένου να αποσυμπιεστούν. Μίλησαν με τους υπεύθυνους και φωτογραφήθηκαν με μικρούς και μεγάλους θαυμαστές. Από εκεί ο Στέλιος Αργυροπούλος πήγε για καφέ σε γνωστό μαγαζί της πόλης, αφήνοντας στο αυτοκίνητό του όλα του τα πράγματα.

Λίγες ώρες μετά, όταν επέστρεψε στο αυτοκίνητο, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη: Άγνωστοι είχαν παραβιάσει το αυτοκίνητο, παίρνοντας από μέσα τα πάντα! Μεταξύ άλλων τα αναμνηστικά του αθλητή από το Τόκιο και τα δώρα των διοργανωτών, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, η υπόθεση κλοπής από σταθμευμένο όχημα αθλητή, που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της 11-8-2021 στον Πειραιά.

Σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ αναζητείται συνεργός του.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο δράστης έσπασε δύο τζάμια του σταθμευμένου οχήματος, από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσε βαλίτσα και τρεις τσάντες, που περιείχαν διάφορα αντικείμενα και ενδύματα του αθλητή.

Από τις έρευνες των αστυνομικών, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλοπιμαίων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

