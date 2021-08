Τοπικά Νέα

Ρόδος: σύλληψη αλλοδαπής για εμπρησμούς

Για πόσες φωτιές στο νησί κατηγορείται η γυναίκα, που έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου οδηγείται σήμερα κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μια 57χρονη υπήκοος Βουλγαρίας που συνελήφθη κατόπιν εμπεριστατωμένης προανάκρισης των στελεχών του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για 4 εμπρησμούς σε οικοπεδικούς χώρους στο νησί την 14η Αυγούστου 2021.

Πιο συγκεκριμένα την 14η Αυγούστου 2021 και από ώρα 14.14 έως 15.00 εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε οικοπεδικούς χώρους στην ΕΡΤ Ρόδου, στο Κορακόνερο (είσοδος Tennis Club), Koρακόνερο (χώρος ανακύκλωσης) και στο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο Ρόδου.

Από στοιχεία που προέκυψαν μετά τον έλεγχο βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες εξωτερικής μαγνητοσκόπησης καταστημάτων της περιοχής διαπιστώθηκε ότι υπαίτια είναι η 57χρονη η οποία έθετε φωτιές σε ξερά χόρτα με την χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα και αναπτήρα).

Από τις πυρκαγιές κάηκαν ξηρά χόρτα ενώ κατά την διάρκεια εκδήλωσης και κατάσβεσης τους έπνεε βόρειος βορειοδυτικός άνεμος μέτριας έντασης με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή σχετικά υγρασία ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο επίπεδο 3.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κίνδυνος σε ξένα πράγματα προέκυψε ενώ κίνδυνος σε ανθρώπους δεν προέκυψε.

Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν από την Π.Υ. Ρόδου με δύο οχήματα και 5 πυροσβέστες.

