Σύλληψη Ολυμπιονίκη για δολοφονίες

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στους αγώνες της Αθήνας κατηγορείται για τρεις φόνους.

Ο Ζουράμπ Ζβιανταουρί είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα, στο αγώνισμα του τζούντο.

Μετά από 17 χρόνια είναι κατηγορούμενος για δολοφονίες.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Γεωργιανός Ολυμπιονίκης συνελήφθη για το θάνατο τριών ανθρώπων σε πυροβολισμούς στην περιοχή Τσιναντάλι, περίπου 95 χιλιόμετρα έξω από την Τιφλίδα.

Ο Ζβιανταουρί είχε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια και με την πολιτική στην πατρίδα του, έχοντας εκλεγεί και βουλευτής, αλλά η δολοφονία φαίνεται να σχετίζεται με το θάνατο του αδερφού του πριν λίγο καιρό, σε αντίστοιχο περιστατικό.

Ο παλαίμαχος αθλητής κινδυνεύει πλέον με φυλάκιση 15 ετών, με βάση τα δημοσιεύματα για τη νομοθεσία στη Γεωργία.

