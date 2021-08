Οικονομία

ΥΠΑ: “Απογειώθηκαν” οι αφίξεις από το εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ανάσα” για τον τουρισμό οι αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό, αλλά και οι εσωτερικές πτήσεις. Αναλυτικά στοιχεία.

Σημαντικά βελτιωμένη και με σταθερή ανοδική πορεία είναι η διακίνηση επιβατών (+140,6%), ενώ και οι αφίξεις από το εξωτερικό παρουσιάζουν αύξηση (+146,8%) τον Ιούλιο του 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Παράλληλα, τα συνολικά στατιστικά στοιχεία πρώτου επταμήνου 2021, από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας, για πρώτη φορά μετά την πανδημία της νόσου COVID-19 καταγράφουν άνοδο (+41,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το 63,5%.

Στατιστικά στοιχεία α΄ επταμήνου 2021. Άνοδος στην επιβατική κίνηση

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το επτάμηνο Ιανουαρίου/Ιουλίου του 2021, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τους 12,6 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 41,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 8,9 εκατ. επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, είχαμε επίσης θετικό πρόσημο, καθώς ανήλθαν στις 161.198 από τις οποίες 81.166 ήταν εσωτερικού και 80.032 ήταν εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο 32,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 121.599 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το α΄ επτάμηνο του 2019 που οι πτήσεις ήταν 290.859, φέτος υπάρχει πτώση 44,6% στην κίνηση αεροσκαφών και στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 34.656.788 το 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο επτάμηνο υπάρχει πτώση 63,5%.

Σταθερή ανοδική πορεία στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού

Τα νέα δεδομένα στη μάχη κατά της πανδημίας με όλο και περισσότερους επιβάτες να ταξιδεύουν με πιστοποιητικό εμβολιασμού έχουν οδηγήσει στην αύξηση των πτήσεων προς την χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού φέτος τον Ιούλιο ήρθαν 2.825.115 ταξιδιώτες, ενώ τον Ιούλιο του 2020 είχαν αφιχθεί 1.144.681 επιβάτες, ποσοστό αύξησης 146,8%. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) φέτος ανήλθε στις 60.941 καταγράφοντας επίσης άνοδο 70,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 35.809 πτήσεις. Ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) φέτος τον Ιούλιο έφτασε τους 6.640.981 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο 140,6% σε σχέση με την διακίνηση επιβατών του Ιουλίου του ΄20 που ήταν 2.760.261 διακινούμενοι επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα αεροπορικά δεδομένα από τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιούλιο του 2021 σε σχέση με τα στοιχεία του Ιουλίου 2019, που δεν υπήρχε η νόσος COVID-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού παρουσιάζουν μείωση 31% (ήταν τον Ιούλιο του 2019 στα 4.096.657 επιβάτες εξωτερικού) και η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια πτώση 33,1% (ήταν 9.930.332 διακινούμενοι επιβάτες).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: στη μάχη τα ρωσικά μεγαθήρια “Ιλιούσιν”

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)

Φορολογικές δηλώσεις: ξεκίνησαν ήδη οι επιστροφές φόρου