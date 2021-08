Πολιτική

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: επιστολή Πλακιωτάκη στους λιμενικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Υπ. Ναυτιλίας απευθυνόμενος στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τι ζητά, εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων.

Επιστολή στα στελέχη του Λιμενικού απέστειλε ο υπουργός ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης με την οποία τα προτρέπει να εμβολιαστούν. Την επιστολη δημοσιεύει σήμερα το protothema.gr:

"Αξιότιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αξιότιμο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η ανθρωπότητα, η Πατρίδα μας, κάθε μία και κάθε ένας από εμάς, βιώνουμε εδώ και 16 μήνες, μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που έχει ιδιαιτέρως δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την οικονομία, αλλά - δυστυχώς - και στην υγεία διακοσίων μέχρι σήμερα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, με πολύ μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Απέναντι στον ιό και τις μεταλλάξεις του, η επιστήμη μας προσφέρει ένα πολύ ισχυρό όπλο. Το εμβόλιο. Που μπορεί να σώσει ζωές, να δημιουργήσει τείχος ανοσίας, τελικά, να νικήσει την πανδημία.

Ο εμβολιασμός, ειδικότερα όσων έρχονται σε επαφή με μεγάλο αριθμό πολιτών, αλλά και όσων υπηρετούν σε θέσεις μέγιστης ευθύνης για την φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας και την ασφάλεια των συμπατριωτών μας, αποτελεί ταυτοχρόνως κοινωνική ευθύνη και εθνική προτεραιότητα.

Τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όλες και όλοι εσείς, έχετε διαχρονικά αποδείξει ότι συμπεριφέρεστε με υπευθυνότητα και λειτουργείτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Αυτό σας καλώ να πράξετε και τώρα.

Όσοι δεν έχετε ακόμα εμβολιαστεί, να σπεύσετε να προγραμματίσετε τον εμβολιασμό σας. Όσοι έχετε εμβολιαστεί, να παρακινήσετε τους συναδέλφους σας που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, να εμβολιαστούν.

Η προστασία της υγείας σας, η προστασία της υγείας αγαπημένων σας προσώπων, η προστασία των συναδέλφων σας και των πολιτών, αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα. Για να είστε υγιείς, για να μπορείτε να προσφέρετε το πολύ σημαντικό για την Πατρίδα μας έργο σας, για να νικήσουμε την πανδημία και να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας.

Υπολογίζω και ευελπιστώ στην άμεση, θετική ανταπόκρισή σας.

Γιάννης Πλακιωτάκης"

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη Ολυμπιονίκη για δολοφονίες

Ρόδος: σύλληψη αλλοδαπής για εμπρησμούς

Θεσσαλονίκη - ΟΑΣΘ: εργαζόμενοι βρήκαν μια σακούλα γεμάτη λεφτά και την παρέδωσαν