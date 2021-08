Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο σποτ για τον εμβολιασμό και την επιστροφή από τις διακοπές (βίντεο)

«Τηρούμε τα μέτρα και εμβολιαζόμαστε» είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνει η Κυβέρνηση.

Ένα νέο σποτ για την προώθηση των εμβολιασμών κατά της COVID-19, αλλά και για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας, ειδικά από όσους επιστρέφουν από τις διακοπές τους, έδωσε στη δημοσιότητα η Κυβέρνηση.

«Τηρούμε τα μέτρα και εμβολιαζόμαστε» είναι το κεντρικό μήνυμα. «Επιστρέφοντας από τις διακοπές προσέχουμε περισσότερο. Κάνουμε self test και για μία εβδομάδα δεν ερχόμαστε σε στενή επαφή με ευπαθείς ομάδες, ειδικά εάν δεν έχουν εμβολιαστεί. Και εμβολιαζόμαστε! Κλείστε ραντεβού, προστατεύστε τον εαυτό σας» υπογραμμίζεται.

