Folli Follie - Κουτσολιούτσος: σε δίκη για κακουργήματα τρία μέλη της οικογένειας

Βούλευμα παραπέμπει σε δίκη συνολικά 13 πρόσωπα, που σχετίζονται με το σκάνδαλο. Παράλληλα, αποφασίστηκε παράταση της προφυλάκισης για δύο μέλη της οικογένειας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση και απάτη, παραπέμπονται να δικαστούν ο ιδρυτής της εταιρείας Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του και μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας της εταιρείας Τζώρτζης, η σύζυγος του ιδρυτή Καίτη και ακόμα 10 στελέχη για την υπόθεση με τους παραποιημένους ισολογισμούς.

Οι κατηγορίες

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα για συνολικά 13 εμπλεκόμενους. Θα καθίσουν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας -κατά περίπτωση- σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως:

εγκληματική οργάνωση

πλαστογραφία από κοινού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ

απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ

χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.

Επιπλέον, ο προφυλακισμένος ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος αντιμετωπίζει και την κακουργηματική κατηγορία της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Από τη δράση των εμπλεκομένων προκλήθηκε οικονομική ζημιά, η οποία με βάση την εκτίμηση των δικαστικών αρχών ανέρχεται περίπου στα 413.078.000 ευρώ, χωρίς ακόμα να μπορεί να προσδιοριστει με ακρίβεια το συνολικό ποςό.

Το βούλευμα

Όπως περιγράφεται στο πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της απάτης, συγκροτώντας από το 2006 εγκληματική οργάνωση στην οποία εντάχθηκαν τουλάχιστον 13 άτομα με διακριτούς ρόλους το άθε ένα. Φέρονται να κατήρτιζαν πλαστά έγραφα τραπεζών ( statement), και να παρουςιάζουν ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά, ώστε να να δείχνουν μία εύρωστη οικονομική εικόνα.

Τα πλαστά έγγραφα στέλνονταν από τους εμπλεκόμενους σε συνεργούς τους στην Κίνα και εκεί τα χρησιμοποιούσαν είτε για να λαμβάνουν δάνεια είτε για να προσελκύουν επενδυτές. Επιπλέον, εμφάνιζαν ψευδώς τεράστιο κύκλο εργασιών στη Κίνα, με εικονικές συναλλαγές με ανύπαρκτες εταιρείες ή με εταιρείες που δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα, αλλά παρουσιάζονταν ως θυγατρικές.

Ακολούθως, τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των «ψευδοεταιρειών», στη Κίνα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος μαζί με το γιο του, τις έστελναν στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου υπό ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστήρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπεζών αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού τεράστια χρηματικά ποσά.

Πετύχαιναν δε, να χειραγωγήσουν την αγορά και πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόραζαν στη πραγματικότητα μια μετοχή σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πραγματικής της αξίας.

Απαλλαγές

Οι δικαστές του Σσυμβουλίου Πλημμελειοδικών αποφάσισαν να μην παραπεμφθούν σε δίκη 16 άτομα και να απαλλαγούν απο τις κατηγορίες με το σκεπτικό ότι αν και ήταν μεν μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξωτερικοί συνεργάτες αυτής, δεν είχαν καμία σχέση με τον υποόμιλο στη Κίνα και με τα εκεί πεπραγμένα, ούτε είχαν τη δυνατότητα είτε την επιστημονική είτε την πραγματική ώστε να ελέγξουν τις πλαστές καταστάσεις της εταιρείας. Όπως επισημαίνεται, οι περισσότεροι κατείχαν τις παραπάνω θέσεις στην Ελλάδα, μετά από πρόταση που τους είχε γίνει από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, ο οποίος τους είχε διαβεβαιώσει ότι η θέση τους θα είναι τιμητική και ότι δεν θα χρειαζόταν να προβούν σε καμία ενέργεια.

Για δύο άτομα έπαυσε η δίωξη διότι έχουν αποβιώσει.

Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραταθεί για άλλους έξι μήνες η προφυλάκιση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου και του γιου του, Τζώρτζη.

