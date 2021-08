Οικονομία

Φωτιές - αυτοψίες: “κόκκινα” εκατοντάδες κτήρια σε Αττική και Εύβοια

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπ. Υποδομών. Τι είπε για την πορεία των ελέγχων και τις αποζημιώσεις.

«Στην άμεση διενέργεια των αυτοψιών, ώστε οι πυρόπληκτοι να λάβουν το συντομότερο δυνατό τις αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους», αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι 200 εξειδικευμένοι μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά, έχουν πραγματοποιήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 1.800 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Για την ακρίβεια, η διαδικασία των αυτοψιών έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές, πλην της Αρκαδίας, όπου οι έλεγχοι ξεκινούν σήμερα και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, οι αυτοψίες ξεκινούν αφού σβήσουν οι πυρκαγιές και όχι όσο υπάρχουν αναζωπυρώσεις.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι οι αυτοψίες είναι το πρώτο στάδιο, ώστε οι πολίτες που έχουν χάσει τις περιουσίες τους να αποζημιωθούν. Ανέφερε ότι στην Αττική τα κόκκινα κτήρια (σημείωση: κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, Ιεροί Ναοί κλπ.), δηλαδή αυτά που είναι μη επισκευάσιμα και πρέπει να κατεδαφιστούν και τα κίτρινα κτήρια, δηλαδή αυτά που είναι επισκευάσιμα αλλά μη κατοικίσιμα λόγω σοβαρών ζημιών, ανέρχονται σε (περίπου) 500, ενώ τα πράσινα κτήρια, δηλαδή αυτά που έχουν λίγες ζημιές, σε 292. Στην Εύβοια, κόκκινα είναι 307, κίτρινα 201 και πράσινα 105.

«Βρέθηκα στην πλατεία της Βαρυμπόμπης και είναι πραγματικά να σε πιάνει η καρδιά σου. Εκεί είδα και έναν άνθρωπο, έναν επαγγελματία οδηγό, που έχασε το σπίτι του στην προσπάθειά του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Βλέπουμε πράξεις απίστευτης αυτοθυσίας», σχολίασε ο κ. Καραμανλής.

Όσον αφορά στη διαδικασία των αποζημιώσεων, σημείωσε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα αντί να πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί πχ στο Υπουργείο Εσωτερικών για την οικοσκευή, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προκαταβολή της στεγαστικής συνδρομής κλπ, ο πρωθυπουργός είπε το προφανές: «Ένα ποσό, μία πλατφόρμα, μία δήλωση».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι υπάρχει και τηλεφωνικό κέντρο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (210-6509300), για οποιαδήποτε πληροφορία, χρειάζονται οι πολίτες των οποίων η περιουσία έχει πληγεί, σχετικά με τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθηθεί.

«Τα πρώτα χρήματα θα τα δώσουμε άμεσα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους», επισήμανε και πρόσθεσε: «Αυτό που κάνουμε, με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι προσπαθούμε να ‘σπάσουμε’ όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες». Ανέφερε ως παράδειγμα τη διαγραφή των οχημάτων που έχουν καεί χωρίς γραφειοκρατία, τη δωρεάν αντικατάσταση των απολεσθέντων διπλωμάτων οδήγησης και την εξάμηνη παράταση για ΚΤΕΟ.

«Αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα είμαστε δίπλα σε όλους τους συμπολίτες μας, που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές», τόνισε.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές, όπως προκύπτει από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, αφορούν στην Εύβοια και τη Βόρεια Αττική, καθώς και ότι θα πραγματοποιηθεί και δευτεροβάθμιος έλεγχος. «Είναι σημαντικό οι έλεγχοι να γίνουν τόσο γρήγορα γιατί ανοίγει ο δρόμος, έτσι ώστε οι άνθρωποι που έχουν χάσει τις περιουσίες τους να αρχίσουν να αποζημιώνονται», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι χάρη στη διαδικασία του 112 δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, πλην του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του σε ατύχημα, και σχολίασε: «Ακούω με τρόμο ανθρώπους που εκπροσωπούν την αξιωματική αντιπολίτευση να λένε ότι λειτουργήσαμε με υπερβολή με το 112. Θεωρώ ότι αυτό είναι στα όρια της ύβρεως. Νομίζω ότι αυτή η διεθνής πρακτική των οργανωμένων εκκενώσεων πραγματικά λειτούργησε με υποδειγματικό τρόπο. Να πούμε που κάναμε λάθη και αστοχίες, να τα δούμε και να πούμε και σε ποια σημεία λειτουργήσαμε με επάρκεια σε σχέση με το παρελθόν».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία να μην υπάρξουν προβλήματα στις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές, επισημαίνοντας ότι αποκαταστάθηκε αρκετά γρήγορα και το ρεύμα και το νερό, ειδικά στην Αττική. Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκου Χαρδαλιά: «Με την ευκαιρία να ευχηθώ και περαστικά στον κ. Χαρδαλιά, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει δώσει σημαντικές μάχες».

«Δεν επλήγησαν κρίσιμες υποδομές, όποιες ζημιές όμως έχουν γίνει, είτε αυτό αφορά γέφυρες, είτε αυτό αφορά συγκεκριμένους δρόμους, εμείς είμαστε εδώ, αμέσως να επέμβουμε, πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Θέλω να πω για άλλη μία φορά σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα είναι δίπλα τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσει σε όλη τη διαδικασία που έχει να κάνει με την λεγόμενη στεγαστική συνδρομή, ώστε να μπορέσουν και τα χρήματά τους να πάρουν γρήγορα και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, όσο δυνατόν γρηγορότερα», πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

