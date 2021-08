Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: “Μάχη” με τις διάσπαρτες εστίες (εικόνες)

Σε ύφεση, αλλά με αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά στην Λαυρεωτική.

Σε εξέλιξη χωρίς ενιαίο μέτωπο, αλλά με πολλές ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις, είναι η πυρκαγιά στα Βίλια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όλα τα εναέρια μέσα που είναι διαθέσιμα εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις νερού στις εστίες, οι οποίες καίνε πυκνό παρθένο πευκοδάσος, σε μια περίμετρο πολλών χιλιομέτρων, ωστόσο δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές και η κατάσταση είναι καλύτερη από χτες και τις πρωινές ώρες, αλλά χαρακτηρίζεται ακόμα δύσκολη και επικίνδυνη.

Σημειώνεται ότι συνολικά επιχειρούν περιοδικά 14 ελικόπτερα και 10 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και τα δύο ρωσικά “Ιλιούσιν”, το Beriev-200 και δύο ελικόπτερα Mi-8.

Ωστόσο, οι εστίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν, καθώς το δάσος είναι πυκνό και απρόσιτο, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να πλησιάσουν τις εστίες οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν σε όλη την περιοχή.

Το θετικό είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν φύσηξαν ισχυροί άνεμοι και έτσι τα εναέρια μέσα κατάφερναν να ανακόπτουν την επέκταση των εστιών που ξεπηδούν συνεχώς στην δασική έκταση.

Σε πολύ καλύτερη κατάσταση και σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Λαυρεωτική, η οποία ουσιαστικά είναι οριοθετημένη, αλλά και εκεί υπάρχουν αναζωπυρώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, μια μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή του οικισμού Συντερίνα, σήμανε συναγερμό, αλλά αντιμετωπίστηκε από τα εναέρια μέσα, ενώ έκαναν ρίψεις και τα δύο “Ιλιούσιν” που ήταν ήδη στον αέρα και ήδη η φωτιά έχει πέσει και καταβάλλεται προσπάθεια για την κατάσβεση της.

Η εκκένωση του γηροκομείου στα Βίλια Αττικής ολοκληρώθηκε ύστερα από επικοινωνία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό. Πρόκειται για 12 τρόφιμους που μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και άλλους δύο που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και διακομίστηκαν στο ΠΓΝ «Αττικόν».

