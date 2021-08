Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: νέα έξαρση στο τέλος Αυγούστου, “έκρηξη” τον Σεπτέμβριο

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του Καθηγητή για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα. Ποια μέτρα είπε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα. Τι ανέφερε για τις συσκευές καθαρισμού του αέρα.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Βαφειάδη, μίλησε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, αναφερόμενος στην νέα έξαρση, μετά και την «έκρηξη» στα κρούσματα την Τρίτη.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, «Μετά την επιστροφή των αδειούχων περιμένουμε να δούμε μια αύξηση μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω της χαλάρωσης στην τήρηση των μέτρων και κυρίως από τα μέσα και προς το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται μια σημαντική αύξηση».

«Πρέπει να εμβολιαστούμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι η πρώτη και φθηνή λύση. Η δεύτερη λύση είναι τα πολλά τεστ, καθώς βλέπουμε πόσα πολλά κρούσματα εντοπίζονται. Το τρίτο και πιο άμεσο μέτρο που είναι και πιο άμεσο και πρέπει να τηρούμε για να αντιμετωπίσουμε την έξαρση των κρουσμάτων είναι η τήρηση των αποστάσεων και της μάσκας», σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης

«Υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως οι συσκευές καθαρισμού του αέρα, σε χώρους εστίασης και μέσα μαζικής μεταφοράς, που πρέπει να προχωρήσουν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την έξαρση των κρουσμάτων», κατέληξε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

