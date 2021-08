Οικονομία

Φωτιές: Τι έδειξαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές

Σε εξέλιξη οι εντατικοί έλεγχοι κτηρίων από τους μηχανικούς του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί 1.961 αυτοψίες από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

Συγκεκριμένα στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 775 αυτοψίες, εκ των οποίων 405 στο Δήμο Αχαρνών, 44 στο Δήμο Κηφισιάς, 290 στο Δήμο Ωρωπού και 36 στο Δήμο Διονύσου.

Αντίστοιχα διενεργήθηκαν 469 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 149 στην Π.Ε. Ηλείας, 51 στην Π.Ε. Μεσσηνίας και 205 στην Π.Ε. Λακωνίας. Στην Π.Ε. Αρκαδίας έχουν γίνει 65 αυτοψίες.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 673 αυτοψίες, 505 στο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και 168 στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.

Στο Δήμο Λοκρών στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν διενεργηθεί 12 αυτοψίες.

Στο Δήμο Δωρίδος στην Π.Ε. Φωκίδος έχουν διενεργηθεί 32 αυτοψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών:

1.245 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 468 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 417 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 360 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν. 88 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 19 είναι κατάλληλοι για χρήση, 43 προσωρινά ακατάλληλοι και 26 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων είναι κατάλληλοι για χρήση, προσωρινά ακατάλληλοι και επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν. Ελέγχθηκαν 610 αποθήκες/στάβλοι κλπ εκ των οποίων οι 46 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 234 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 330 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

αποθήκες/στάβλοι κλπ εκ των οποίων οι κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν. Τέλος ελέγχθηκαν 18 Δημόσια Κτήρια ή/και Ιεροί Ναοί εκ των οποίων 4 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 9 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 5 επικίνδυνοι για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει επανέλεγχοι σε 270 κτήρια, εκ των οποίων 201 κρίθηκαν οριστικά ακατάλληλα για χρήση και 69 κρίθηκαν επισκευάσιμα. Από αυτούς, στην Αττική έχουν γίνει 60 επανέλεγχοι, στη Φωκίδα 10 και στην Εύβοια 200.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι αυτοψίες στο Δήμο Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας, ενώ στη Βόρεια Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Αττική συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί, εντός της εβδομάδας, ο επανέλεγχος όσων κτηρίων έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα για χρήση.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 με 8 τηλεφωνικές γραμμές από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

