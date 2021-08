Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης

Αγωνία για την τύχη της κοπέλας, τα ίχνη της οποίας αγνούνται απο την Δευτέρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού'", "στις 16/8/2021, στις 19:00 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, η Ιωάννα Μαρία Μ. 16 ετών.

Η Ιωάννα Μαρία Μ. έχει ύψος 1,,60 μ., ζυγίζει 70 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο μπλουζάκι με λευκή ρίγα, μαύρο κολάν και σκούρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας".

