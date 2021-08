Πολιτική

Δένδιας για Αφγανιστάν: Να μην επιτραπεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ την Τετάρτη.

Την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επιτραπεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρέμβαση του ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα είναι ο συντονισμός για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πολιτών όλων των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίηση του για την πρόθεση ορισμένων κρατών-μελών να συμπεριλάβουν επίσης Αφγανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο παρελθόν ως διερμηνείς για τις ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη χώρα, στο πλαίσιο της νατοϊκής αποστολής, καθώς και τις οικογένειες τους.

Αναφορικά με την κατάσταση στη χώρα, σημείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να υπογραμμίσει την ανάγκη σχηματισμού αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Τόνισε ότι οι Ταλιμπάν θα πρέπει να σεβαστούν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και να διασφαλιστεί η προστασία των γυναικών, των ανηλίκων και των μειονοτήτων. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε ακόμη ιδιαίτερο βάρος στον κίνδυνο αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Τόνισε την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αποφυγή νέας ανθρωπιστικής κρίσης.

Υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης ενιαίας και συντονισμένης στάσης στο ζήτημα της μετανάστευσης και επεσήμανε ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο προς τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, ότι δεν θα επιτραπεί η εργαλειοποίηση του ζητήματος αυτού.

Τέλος, τόνισε πως για το σύνολο των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρξει στενός συντονισμός με άλλες εμπλεκόμενες χώρες, αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει την Τετάρτη, στις 11:00, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

