Χρυσοχοΐδης: Η ενημέρωση για τις φωτιές και οι εξηγήσεις για τo ρωσικό Beriev (βίντεο)

Έκτακτη ενημέρωση για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα πραγματοποίησε, το βράδυ της Τρίτης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στα Βίλια, ενώ η φωτιά στη Λαυρεωτική είναι πλέον οριοθετημένη, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής.

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, στη διάρκεια της ημέρας αντιμετωπίστηκαν πολλές αναζωπυρώσεις, ενώ επί τόπου βρίσκονται 370 πυροσβέστες με 130 οχήματα, 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς επίσης 143 πυροσβέστες από την Πολωνία με 46 οχήματα και 40 στελέχη του στρατού.

Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν περιοδικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μεταξύ αυτών δύο ρωσικά “Ιλιούσιν” και το Beriev, καθώς και δύο Mi-8.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο το ρωσικό “θηρίο” Beriev δεν επιχείρησε την Δευτέρα στα πύρινα μέτωπα. Εξήγησε πως λόγω συμπλήρωσης ωρών πτήσης, βρισκόταν σε προγραμματισμένη συντήρηση, η οποία έγινε πιο ενδελεχής μετά το δυστύχημα στην Τουρκία.

Τέλος, τόνισε πως άπαντες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες τα επόμενα 24ωρα ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

