Κοινωνία

Φωτιά σε Κερατέα - Λαύριο: συγκλονιστικές μαρτυρίες στο οδοιπορικό του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο δραματικός απεγκλωβισμός ηλικιωμένης που αρνιόταν να εγκαταλείψει το σπίτι της. Μεγάλη μάχη κατοίκων και πυροσβεστών για να σωθούν σπίτια στην περιοχή.

Των Τζίνας Στασινοπούλου, Φαίης Χρυσοχόου

«Έκλεισα, μπήκα μέσα. Είχε πάρει φωτιά η σήτα. Την έβγαλα. Είχε πάρει φωτιά η καρέκλα. Την έσβησα. Έκλεισα τα παράθυρα, βγήκα έξω και φώναξα στους πυροσβέστες “βοήθεια, καίγεται το σπίτι μου” και ήρθανε και το σβήσανε», λέει μια κάτοικος της ανατολικής Αττικής, από αυτούς που σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και έσωσαν και τα σπίτια τους.

Είναι οι κάτοικοι στο Μαρτάκι, που πάλεψαν για να σώσουν το σπίτι τους, με την πολύτιμη βοήθεια των πυροσβεστών. Η φωτιά σε δευτερόλεπτα από το πούσι έφτασε στην αυλή των σπιτιών.

«Η μαμά μου ήταν στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκα μέσα και της λέω “θέλω να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε, πήραν (φωτιά) τα φυτά», περιγράφει άλλος κάτοικος, η μητέρα του οποίου αρνιόταν να εγκαταλείψει το σπίτι της. Τότε της είπε «Θα μείνω να πεθάνουμε μαζί» και όπως συμπληρώνει «έγινε μια ρίψη ελικοπτέρου, γλύφανε τα αυτοκίνητα οι φλόγες, γυρνάω πίσω και για καλή μας τύχη την έσβησαν οι πυροσβέστες».

Στο σπίτι βρίσκονταν και ο σύζυγος της, ο πατέρας Ραφαήλ, ο οποίος παρέμεινε για να γλιτώσει στην περιουσία του

Σε άλλη περίπτωση, τέλος στην αγωνία των συγγενών της, έβαλαν οι άντρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, που κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν από το σπίτι της, μια ηλικιωμένη, την οποία αναζητούσε ο γιός της, στην Κερατέα.

Στο έλεος της φωτιάς

Μανιασμένη μπήκε η φωτιά στο μοναδικό σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες, στην Συντερίνα, καταστρέφοντας τα πάντα. Πόρτες έλιωσαν παράθυρα, διαλύθηκαν τα πάντα μέσα στο σπίτι, που μετατράπηκαν σε μια γκρίζα άμορφη μάζα, με λίγα έπιπλα να ξεχωρίζουν. Στο «πάρα πέντε» γλύτωσε το διπλανό σπίτι

Κόποι μια ζωής έγιναν σταχτή.

«Υπήρχαν πολλά ξερά και η φωτιά ήρθε «σφαίρα». Με πήραν και με πήγαν αλλού, αλλά ξέφυγα για να το σώσω. Όλη μου η παρέα ήταν αυτό το εργαστήριο, αλλά δεν πειράζει, προέχει η ανθρώπινη ζωή», λέει ο κ. Γιάννης, η αποθήκη του οποίου καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η μανία της φωτιάς ήταν τέτοια που κατάφερε, με σύμμαχο τον άνεμο, να περάσει ακόμη και αντιπυρικές ζώνες

Πάντως, παρότι οριοθετημένη, η πυρκαγιά στην Κερατέα έδινε κάποιες περιορισμένες αναζωπυρώσεις μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να σβήνουν μικροεστίες.

