Κορονοϊός: ανεμβολίαστος γιατρός εισήχθη σε ΜΕΘ

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό, νοσηλεύεται ο ιατρός, που βρέθηκε για διακοπές στον τόπο καταγωγής του.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται ένας 47χρονος γιατρός από την Κύπρο, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, o 47χρονος έχει καταγωγή από τη Βιάννο ωστόσο τα τελευταία χρόνια μένει στην Κύπρο και επισκέφθηκε το νησί πριν από λίγες ημέρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν έχει εμβολιαστεί ενώ η κατάσταση του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.





Πηγή: creta24.gr

