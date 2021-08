Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Αφγανιστάν: χρέος μας να στηρίξουμε τις γυναίκες

Τι αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μήνυμα της για την ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάληψη της εξουσίας, της πολύπαθης χώρας, από τους Ταλιμπάν.

Σε ανάρτηση της στα social media, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στις καταιγιστικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την ανάληψη της εξουσίας από τους φανατικούς μουσουλμάνους, Ταλιμπάν, αναφέρεται στην ανάγκη για την προστασία των γυναικών στην χώρα.

Όπως αναφέρει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «αυτές τις μέρες που ο τρόμος κυριαρχεί στο Αφγανιστάν, ο νους και η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στις γυναίκες της χώρας, αυτές που είναι στο στόχαστρο των Ταλιμπάν μόνο και μόνο επειδή θέλησαν να εκμεταλλευτούν την εύθραυστη ελευθερία τους, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να πετάξουν τη μπούρκα. Τις γυναίκες που υφίστανται τη βία και το μίσος των φανατικών ισλαμιστών ενάντια στην ίδια τη ζωή, ενάντια σε ό,τι κάνει τη ζωή άξια να βιωθεί: την αρμονική συνύπαρξη ανδρών και γυναικών, τη μόρφωση και την εργασία, την επικοινωνία και την τέχνη».

«Οι απελπισμένες φωνές αυτών των γυναικών ζητούν στήριξη και ελπίδα, ένα χέρι σωτηρίας που θα απομακρύνει τις ίδιες και τα παιδιά τους από τον ζόφο, από το σκοτάδι που θα τις μεταμορφώσει σε σκιές, αν δεν τις αφανίσει ολοκληρωτικά. Φωνές που ηχούν σήμερα στα αυτιά μας σαν τύψη και είναι χρέος μας να μην τις αγνοήσουμε», επισημαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

