Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Κορίνθου-Τριπόλεως (βίντεο)

Έκλεισε για περίπου μία ώρα η εθνική οδός, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε δέντρα.

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Ε.Ο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Αγ. Βασιλείου.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 άνδρες, καθώς και η εθελοντική ομάδα Αθικίων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στα δέντρα και στα ξερόχορτα δίπλα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κλείσει για μία ώρα η Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Tο αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, όμως ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει χωρίς να τραυματιστεί.

Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Κορίνθου.

Πηγή: Korinthostv.gr

