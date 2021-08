Κόσμος

Αφγανιστάν: Έλληνας πολίτης διέφυγε στο Πακιστάν

Ποιος είναι ο άνδρας, ο οποίος μετά από έναν διπλωματικό μαραθώνιο που οργάνωσε η Αθήνα, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Πρεσβεία της Ελλάδας, στο Πακιστάν. Ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την προσπάθεια μεταφοράς εκτός Αφγανιστάν Ελλήνων πολιτών και μεταφραστών που βοήθησαν σημαντικά την ελληνική αποστολή στην Καμπούλ και για τους οποίους η Αθήνα καταβάλλει προσπάθεια να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Ευρώπη, το βράδυ της Τρίτης «Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, και στη συνέχεια σχετικών συνεννοήσεων του Υπουργείου με ΥΠΕΞ άλλων κρατών, ο Έλληνας πολίτης Agajan Farhad μεταφέρθηκε με ασφάλεια από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ όπου τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι της Ελληνικής Πρεσβείας.

Αυτή τη στιγμή στελέχη της Ελληνικής Πρεσβείας βρίσκονται μαζί με τον κ. Farhad και προετοιμάζουν την επιστροφή του στην Ελλάδα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».

Ανακοίνωση Υπ. Εξωτερικών σχετικά με τον απεγκλωβισμό Έλληνα πολίτη από το Αφγανιστάν



?? https://t.co/3qYhaucMWk

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 17, 2021

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε ζητήσει απο τους ομολόγους του στην ΕΕ να μην επιτραπεί να εργαλειοποιηθεί το μεταναστευτικό, λόγω της νέας κρίσης στο Αφγανιστάν, λόγω των Ταλιμπάν, τονίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ οφείλει να διαφυλάξει τα εξωτερικά συνορά της, τα οποία τυγχάνουν και ελληνικά σύνορα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα είναι ο συντονισμός για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πολιτών όλων των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ εξέφρασε και την ικανοποίηση του για την πρόθεση ορισμένων κρατών-μελών να συμπεριλάβουν Αφγανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο παρελθόν ως διερμηνείς για τις ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη χώρα, στο πλαίσιο της νατοϊκής αποστολής, καθώς και τις οικογένειες τους.