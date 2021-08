Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: σε πευκόφυτο δάσος το πύρινο μέτωπο

Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Λαυρεωτική.

Τρίτη ημέρα αγωνίας στα Βίλια, όπου μέτωπο χιλιομέτρων κατακαίει το όρος Πατέρας.

Όλα τα εναέρια μέσα που είναι διαθέσιμα ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας τις ρίψεις νερού στις εστίες, οι οποίες καίνε πυκνό παρθένο πευκοδάσος, σε μια περίμετρο πολλών χιλιομέτρων.

Επιχειρούν 370 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 130 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για την συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Ωστόσο, οι εστίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν, καθώς το δάσος είναι πυκνό και απρόσιτο, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να πλησιάσουν τις εστίες οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν σε όλη την περιοχή. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι είναι ασθενείς και έτσι τα εναέρια μέσα μπορούν να ανακόψουν την επέκταση των εστιών που ξεπηδούν συνεχώς στην δασική έκταση.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 16 Αυγούστου 2021, στην Λαυρεωτική, είναι οριοθετημένη με μικρές ενεργές καύσεις εντός της περιμέτρου της, ενώ για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

