Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Ανοίγουν οι πλατφόρμες για αποζημιώσεις και δωρεές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις. Τα ποσά και η διαδικασία. Σε εξέλιξη οι δευτεροβάθμιες καταγραφές σε Αττική και Εύβοια.

Οι δύο ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων (arogi.gov.gr) και θα διατεθούν δωρεές (e-dorees.gov.gr), θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από σήμερα το απόγευμα καθώς οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών ολοκλήρωσαν με ταχύτατους ρυθμούς τις πρωτοβάθμιες αυτοψίες σε Εύβοια και Αττική, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι δευτεροβάθμιες καταγραφές που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη διενεργηθεί σε Αττική και Εύβοια περισσότεροι από 1.350 έλεγχοι και τώρα τα κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται στη φάση των επανελέγχων όσων κτισμάτων κρίθηκαν «κόκκινα». Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Πελοπόννησο, όπου οι πρωτοβάθμιες και οι επαναληπτικές αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί σε Ηλεία, Λακωνία και Μεσσηνία, όπου έχουν γίνει περισσότεροι από 400 έλεγχοι.

Παράλληλα ξεκίνησαν οι αξιολογήσεις ακινήτων στην Αρκαδία, όπου τις προηγούμενες ημέρες δεν ήταν δυνατή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στις πληγείσες περιοχές από τους μηχανικούς εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή από τις πυρκαγιές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και στην περίπτωση της Αρκαδίας οι έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας, ενώ μηχανικοί του υπουργείου είναι σε ετοιμότητα σε όλες τις περιοχές ώστε να ελέγξουν κτίσματα των οποίων οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, με βάση το πόρισμα των ελέγχων κάθε πυρόπληκτος πολίτης θα μπορεί, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, στη διεύθυνση arogi.gov.gr να υποβάλει μία απλή αίτηση, ώστε να λάβει άμεσα την προκαταβολή που δικαιούται στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής, όσο και αποζημίωση για την οικοσκευή. Συγκεκριμένα, για κατοικίες η άμεση ενίσχυση ανέρχεται σε έως 20.000 ευρώ για κατοικία και έως 22.000 ευρώ για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα e-dorees.gov.gr όπου, με βάση την καταγραφή των πρώτων αναγκών των πυρόπληκτων φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα, με τα στοιχεία του Taxis, να δηλώσουν την προσφορά τους σε χρήματα ή σε είδος. Επίσης, στην πλατφόρμα θα διατίθεται ο ειδικός Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής για την κατάθεση δωρεών που έχει ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΥΣΕΑ: συνεδριάζει για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν

Φωτιά στα Βίλια: σε πευκόφυτο δάσος το πύρινο μέτωπο

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τετάρτη σε 140 σημεία της χώρας