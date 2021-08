Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: χιλιάδες νεκροί και χάος την επόμενη ημέρα

Οι πλημμύρες και οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σήμερα διέκοψαν τις επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό επιζώντων και την παροχή βοήθειας.

Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε το Σάββατο στην Αϊτή ανήλθε στους 1.941 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ οι αρχές πολιτικής προστασίας της Αϊτής.

