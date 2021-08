Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: η χαλάρωση έφερε την έξαρση των κρουσμάτων (βίντεο)

Γιατί χαρακτήρισε αντιεπιστημονική την θέση συναδέλφου της να συνδυάσει το πρόβλημα υγείας του Χαρδαλιά με τον εμβολιασμό.

Η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι είναι κατανοητό πως υπάρχει μια κόπωση στους πολίτες καθώς αυτό είναι το δεύτερο καλοκαίρι που περνάμε με την πανδημία του κορονοϊού και όλοι, ιδίως βέβαια οι νέοι, θέλουν να διασκεδάσουν και να ξεφύγουν από αυτόν τον εφιάλτη. Μοιραία όμως αυτό οδηγεί σε χαλάρωση και αυτή η χαλάρωση με τη σειρά της οδήγησε στην έξαρση των κρουσμάτων.

Η κυρία Γκάγκα υπογράμμισε ότι το εμβόλιο είναι το μεγάλο μας όπλο στην μάχη με τον κορονοϊό. Για το λόγο αυτό άλλωστε παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων, ο αριθμός των εισαγωγών σε νοσοκομεία και των διασωληνωμένων, είναι σχετικά χαμηλός και το σύστημα υγείας δεν δοκιμάζεται, παρά μόνο στην Κρήτη όπου δέχεται μεγαλύτερη πίεση.

Αναφερόμενη σε αυτούς που αρνούνται ακόμη να εμβολιαστούν είπε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και κάποιοι που με την ιδιότητα τους επηρεάζουν τους πολίτες αρθρώνοντας ένα λόγο χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και πολύ γιατροί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων, η προσπάθεια συναδέλφου της να συνδυάσει το ισχαιμικό επεισόδιο του Νίκου Χαρδαλιά με το εμβόλιο που έκανε, είναι καθαρά αντιεπιστημονική.

