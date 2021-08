Αθλητικά

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου: στους Βαυαρούς το Σούπερ Καπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη σφραγίδα του Λεβαντόφσκι, οι πρωταθλητές κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Για δεύτερη διαδοχική σεζόν και 9η φορά στην Ιστορία η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γερμανίας. Οι πρωταθλητές 2021 ήταν ανώτεροι από την Κυπελλούχο Ντόρτμουντ, νίκησαν με 3-1 στο «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» και πλέον μετρούν πέντε τρόπαια στον θεσμό έναντι τεσσάρων της Μπορούσια. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ των Βαυαρών (41΄ και 74΄), ενώ ο Τόμας Μίλερ είχε «υπογράψει» το 2-0 στο 49ο λεπτό. Για την Ντόρτμουντ, η οποία παραμένει στη δεύτερη θέση με έξι κατακτήσεις στο Σούπερ Καπ Γερμανίας είχε μειώσει σε 2-1 o Μάρκο Ρόις στο 64ο λεπτό.

Στην πρώτη νίκη του ως τεχνικός της Μπάγερν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν οδήγησε την ομάδα του Μονάχου στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στη Γερμανία κι ενώ δεν είχε πανηγυρίσει νίκη στα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, αλλά και στην πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στην Γκλάντμπαχ. Αυτό ήταν και το πρώτο «μεγάλο» τρόπαιο στην καριέρα του 34χρονου τεχνικού στη Γερμανία.

To πρώτο γκολ της Μπάγερν στη Βεστφαλία ήρθε με τον Ντέιβις να βγάζει τη σέντρα απ' τα αριστερά και ο Λεβαντόβσκι με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Στο β΄ μέρος, η Μπάγερν ανέβασε την απόδοσή της για να διπλασιάσει τα τέρματά της, όταν ο Ντέιβις γύρισε απ' τα αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Ακάντζι, ο Λεβαντόφσκι δεν βρήκε την μπάλα, κάτι που έκανε ο Μίλερ σε κενή εστία.

Στο 54', πάντως ο Χάαλαντ βρήκε δίχτυα, όμως ο Νορβηγός ήταν εκτεθειμένος, κάτι που επιβεβαιώθηκε και απ' το VAR. Στο 64ο λεπτό, όμως η Ντόρτμουντ μείωσε, όταν ο Μπέλιγχαμ άφησε την μπάλα στον Μάρκο Ρόις, ο οποίος είχε πάρει θέση λίγο έξω απ' την περιοχή και με ένα πολύ ωραίο σουτ έγραψε το 2-1.

Στο 74ο λεπτό ο Ακάντζι έκανε ένα λάθος έξω απ' την περιοχή, έχασε την μπάλα απ' τον Τολισό, ο Λεβαντόφσκι πήρε την μπάλα και με χαρακτηριστική άνεση έγραψε το 3-1. Ο Χάαλαντ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε για να μειώσει στο σκορ.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Σουλτς, Ακάντζι, Βίτσελ, Πάσλακ, Ρέινα, Νταχούντ, Μπέλιχαμ, Ρόις, Χάαλαντ, Μουκοκό

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ζίλε, Ντέιβις, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Κομάν, Μίλερ, Γκνάμπρι, Λεβαντόβσκι

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσιαλος για Τσιτσιπά: ανώριμη η τοποθέτηση του επώνυμου τενίστα

Πυρόπληκτοι: Ανοίγουν οι πλατφόρμες για αποζημιώσεις και δωρεές

Κορονοϊός - έγκυος στην Πάτρα: Γέννησε με καισαρική και διασωληνώθηκε