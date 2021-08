Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας για κορονοϊό: Οι εμβολιασμοί των παιδιών να ξεκινάνε από τα 5 έτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προέβλεψε κλιμάκωση και έξαρση της επιδημίας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και ζήτησε επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών.

Στους εμβολιασμούς των παιδιών και τον προβληματισμό των γονέων, αλλά και στις αυξητικές τάσεις των εισαγωγών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας.

Ο κ. Τούντας μίλησε στην ΕΡΤ, για μια περαιτέρω κλιμάκωση και έξαρση της επιδημίας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αφού όπως είπε έχει ήδη καθυστερήσει. Αφορά όπως είπε τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στις ανάλογες μονάδες, αλλά και κάθε κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πολλά και διαφορετικά άτομα σε καθημερινή βάση.

O ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής μίλησε για την ανάγκη κατάρτισης στοχευμένων προγραμμάτων αγωγής Υγείας, ούτως ώστε να πειστούν οι ανεμβολίαστοι.

Αναφορικά δε, με τον προβληματισμό των γονέων για τον εμβολιασμό των παιδιών ενόψει και της έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία των Σεπτέμβριο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ηλικιακό όριο πρέπει να οριστεί στα πέντε έτη και άνω.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - έγκυος στην Πάτρα: Γέννησε με καισαρική και διασωληνώθηκε

Γεωργιάδης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: θα υπάρξουν απολύσεις ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα (βίντεο)

Γκάγκα για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: η χαλάρωση έφερε την έξαρση των κρουσμάτων (βίντεο)