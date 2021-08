Κόσμος

Κυανή Ακτή: φονική η πυρκαγιά κοντά στο Σεν Τροπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από χώρο στάθμευσης κοντά σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών σε αυτοκινητόδρομο, έχει κάψει μέχρι τώρα 50.000 στρέμματα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά που μαίνεται από τη Δευτέρα στη Γαλλία, στους λόφους πίσω από το παραλιακό θέρετρο Σεν Τροπέ, στην Κυανή Ακτή, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρώτος που χάνει τη ζωή του από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού στη Γαλλία, για την κατάσβεση της οποίας εξακολουθούσαν σήμερα το πρωί να καταβάλλουν προσπάθειες 1.200 πυροσβεστες. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από χώρο στάθμευσης κοντά σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών σε αυτοκινητόδρομο, έχει κάψει μέχρι τώρα 50.000 στρέμματα.

Κυβερνητικός αξιωματούχος της περιφέρειας Βαρ, όπου ξέσπασε η φωτιά τη Δευτέρα, δήλωσε πως η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Άλλοι περίπου 20 άνθρωποι εμφάνισαν προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού από την πυρκαγιά.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετέβη χθες, Τρίτη, στον τόπο των επιχειρήσεων από τη θερινή κατοικία του, που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή, για να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες για τις προσπάθειές τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Μίνι lockdown και στο Ρέθυμνο – Παράταση σε Ηράκλειο και Χανιά

Κατερίνη: Έπνιξε την αδερφή της με το λουρί τσάντας

Χαλκιδική: σύλληψη καταζητούμενου για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος