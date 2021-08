Life

Μπομπ Ντίλαν: κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι της έδωσε ναρκωτικά και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο θρυλικός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και νομπελίστας Μπομπ Ντίλαν κατηγορείται για αποπλάνηση και σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης, το 1965.

Η γυναίκα στην αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος του Μπομπ Ντίλαν, στη Νέα Υόρκη υποστηρίζει ότι της έδωσε ναρκωτικά και την κακοποίησε σεξουαλικά το 1965, όταν ήταν 12 ετών.

Η καταγγέλλουσα με τα αρχικά JC, η οποία σήμερα είναι 68 ετών, αναφέρει ότι ο Μπομπ Ντίλαν, τότε 23 ή 24 ετών την κακοποιούσε για περίοδο έξι εβδομάδων στο δωμάτιό του, στο ξενοδοχείο Chelsea στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης.

Οι δικηγόροι της καταγγέλλουσας, η οποία σήμερα ζει στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, ανέφεραν ότι ο τραγουδιστής «δημιούργησε συναισθηματικό δέσιμο» μαζί της για να «κάμψει τις αναστολές της με στόχο τη σεξουαλική κακοποίηση, πράξη που διέπραξε». Η J.C. σύμφωνα με την αγωγή, υπέστη μόνιμη «σοβαρή ψυχολογική βλάβη και συναισθηματικό τραύμα» από την κακοποίηση. Όπως καταγγέλλει υποφέρει από κατάθλιψη, άγχος και αποσύνδεση.

Στην αγωγή δεν διευκρινίζεται το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικεί η καταγγέλλουσα από τον το 80χρονο μουσικό θρύλο και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα. Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το NBC News, εκπρόσωπος του Ντίλαν τόνισε: «Ο ισχυρισμός που διατυπώνεται 56 χρόνια μετά είναι αναληθής και θα αντικρουσθεί σθεναρά».

