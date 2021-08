Πολιτική

Καραγιάννης: στα σκαριά αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές

Αναμένεται η διευθέτηση της Νέας Μάκρης και ως τις αρχές του επόμενου χρόνου θα γίνει και η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε πολύ μεγάλο μέρος των πυρόπληκτων περιοχών, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, σημειώνοντας: «Έχουμε φτάσει τις 2.000 αυτοψίες στην Αττική, στην Εύβοια και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου. Ουσιαστικά, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε τελειώσει και τους επανελέγχους».

Ο κ. Καραγιάννης, μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πυρόπληκτες περιοχές, και σημείωσε πως «έχουμε μία καθαρή εικόνα από κτίρια που είναι πλήρως κατεστραμμένα, από κτίρια που χρειάζονται επισκευές και από κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν, έτσι όπως τα κατηγοριοποίησαν οι αρμόδιοι μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών».

Υπογράμμισε δε, ότι οι μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών ήταν δίπλα στους πολίτες, τονίζοντας πως και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Βαρυμπόμπη, από την πρώτη στιγμή. «Μαζί με τον υπουργό, τον Κώστα Καραμανλή, πήγαμε, είδαμε από κοντά τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί. Πραγματικά, είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό το φαινόμενο να έχουν καταστραφεί περιουσίες, αλλά η Πολιτεία δεν κρύφτηκε ούτε ένα λεπτό. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή έκανε συγκεκριμένες εξαγγελίες. Το βασικότερο όλων είναι ότι προστατεύτηκαν οι ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το πιο σημαντικό που έπρεπε να κάνει η Πολιτεία» συμπλήρωσε ο γενικός γραμματέας Υποδομών.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα λάβουν όσοι έχουν υποστεί ζημιές στις οικίες και στις επιχειρήσεις τους, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι: «Από σήμερα το απόγευμα, μόλις ξεκινήσει η πλατφόρμα arogi.gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν να μπαίνουν να δηλώνουν με μία αίτηση, σε ένα μόνο σημείο, και να μπορούν να αποζημιώνονται άμεσα». Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές θα αποζημιωθούν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία. Γρήγορα, αυτή τη φορά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε λίγες μέρες άνοιξε η εφαρμογή, οι πολίτες θα πάρουν τα πρώτα χρήματα που χρειάζονται, τόνισε.

Ο ίδιος αποσαφήνισε ότι η Πολιτεία θα αποζημιώσει ως 150.000 ευρώ για το σύνολο των πληγέντων κτιρίων ανά ιδιοκτήτη, ενώ το πρώτο βοήθημα, ύψους 20.000 ευρώ, που θα δοθεί άμεσα, αφορά στο ποσό των 6.000 ευρώ για οικοσκευές και 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή. Πρόσθεσε δε, πως άμεσα θα ανοίξει και το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ώστε οι πολίτες που το σπίτι τους έχει καταστραφεί, να έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν άλλο.

Αναφορικά με τα έργα Υποδομής που θα πρέπει να γίνουν άμεσα στις πυρόπληκτες περιοχές, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε πως ήδη στην Αττική αυτή την στιγμή γίνονται μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. «Τις προηγούμενες μέρες δημοπρατήσαμε τη διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει και η διευθέτηση της Νέας Μάκρης και ως τις αρχές του επόμενου χρόνου θα γίνει και η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα» υπογράμμισε.

Τέλος, σημείωσε ότι στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 με 8 τηλεφωνικές γραμμές από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

