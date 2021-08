Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν

Κύριο θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης, η προστασία των συνόρων από ενδεχόμενο μεταναστευτικό κύμα.

Η αξιολόγηση των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, και ο σχεδιασμός για την προστασία των συνόρων, ήταν τα κύρια αντικείμενα της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση προτεραιότητα παραμένει ο συντονισμός για τον ασφαλή απεγκλωβισμό και την επιστροφή από το Αφγανιστάν, προσώπων και των οικογενειών τους που συνεργάστηκαν με τις ελληνικές δυνάμεις.Τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης όπως προαναφέρθηκε, συζητήθηκε ο σχεδιασμός τόσο σε ευρωπαϊκό και σε διμερές όσο και σε εθνικό επίπεδο για την ανάγκη προστασίας των συνόρων και την αποφυγή μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Παναγιώτης Κοντολέων, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

