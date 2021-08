Κόσμος

Σασόλι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποδεχθεί Αφγανούς

Ο Σασόλι δήλωσε πως οι πρόσφυγες που φθάνουν από το Αφγανιστάν θα πρέπει να κατανεμηθούν εξίσου μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να δεχθεί αφγανούς πρόσφυγες και δεν μπορεί να αφήσει ανθρώπους που εργάσθηκαν γι' αυτή στο Αφγανιστάν να «αντιμετωπίσουν την εκδίκηση», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Ο Σασόλι δήλωσε πως οι πρόσφυγες που φθάνουν από το Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται τώρα στα χέρια των Ταλιμπάν, θα πρέπει να κατανεμηθούν εξίσου μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που δούλεψαν και συνεργάσθηκαν μαζί μας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μείνουν και να αντιμετωπίσουν την εκδίκηση», δήλωσε ο Ιταλός Σασόλι στους δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψής του στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους. «Έχουμε ευθυνη. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την κατανομή τους εξίσου μεταξύ των κρατών μελων και αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα» πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 2.200 διπλωμάτες και άλλοι άμαχοι έχουν απομακρυνθεί με στρατιωτικές πτήσεις από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς δυτικός αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας. Ο αξιωματούχος δεν είπε πόσοι Αφγανοί ήταν μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν.

