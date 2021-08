Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για φωτιές: Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να διδαχθεί από τα λάθη της

Η κλιματική κρίση είναι δεδομένη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, αναφέρει μεταξύ άλλων, το Κίνημα Αλλαγής.

Το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του με αφορμή τις δυο μεγάλες φωτιές του περασμένου τριημέρου στην Αττική, αναφέρει ότι «μέσα σε 3 ημέρες, 85.000 ακόμη στρέμματα δάσους καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές στην Αττική. Συνολικά σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δάσους στη χώρα, σε λίγες εβδομάδες.

Η απουσία σχεδίου πρόληψης, η έλλειψη κάθε προετοιμασίας για την προστασία των δασών μας, οδήγησαν σε ζοφερές καταστάσεις για τη ζωή των πολιτών.

Η κλιματική κρίση είναι δεδομένη, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Απαιτεί σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα πολιτικής προστασίας, που δεν υπήρξε. Είχαμε προειδοποιήσει άλλωστε…

Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να διδαχθεί από τα λάθη της. Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση είναι στο τραπέζι…».

