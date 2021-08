Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπέιλ δείχνει έτοιμος να αποδείξει την αξία του

Η έλευση του Κάρλο Αντσελότι στους «μερένχες», ίσως είναι ικανή να φέρει την αναγέννηση του Ουαλού διεθνή.

Η τελευταία ευκαιρία του Γκάρεθ Μπέιλ για να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι αυτή που μπορεί να του προσφέρει ο Κάρλο Αντσελότι.

Ωστόσο, η περίπτωση του Ουαλού μεσοεπιθετικού, δεν είναι αμιγώς ποδοσφαιρική, δεδομένου ότι το συμβόλαιο του είναι εξαιρετικά κοστοβόρο και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την απόδοση του, μέχρι στιγμής.

Πάντως, ο έμπειρος άσος θα μπορούσε να είναι η ευχάριστη έκπληξη στους «μερένχες», δεδομένου ότι όπως αναφέρει η «Marca», ο Μπέιλ «ασχολείται πολύ περισσότερο με τον Αντσελότι», εξηγώντας ότι ο 32χρονος άσος έχει βρει πεδίο επικοινωνίας με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την στάση του παίκτη του κατά την διάρκεια της προετοιμασίας.

