Πολιτική

Τσίπρας για φωτιές: Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι έχουν καεί πάνω από 1.200.000 στρέμματα.

«Δάση, περιουσίες, σπίτια, αγροτικές εκτάσεις, ζώα και ανθρώπινες ζωές στη στάχτη. Εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα ζουν μέσα στο φόβο για το σήμερα και το αύριο», τονίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας πως αυτή είναι η αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους και η ασφάλεια που «υποσχέθηκε» ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Βαρυμπόμπη, Βόρεια Εύβοια, Ηλεία, Αρκαδία. Και ύστερα Κερατέα και για τρίτη συνεχόμενη μέρα σήμερα, τα Βίλια. Τραγικοί σταθμοί μιας “ανεξέλεγκτης” πύρινης διαδρομής.

Πάνω από 1.200.000 στρέμματα καμένα. Δάση, περιουσίες, σπίτια, αγροτικές εκτάσεις, ζώα και ανθρώπινες ζωές στη στάχτη. Εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα ζουν μέσα στο φόβο για το σήμερα και το αύριο.

Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθηκε και έκανε σημαία του ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα του πανάκριβου επιτελικού του κράτους. Αυτή είναι η συνέπεια λόγων και έργων που τον χαρακτηρίζει. Αντί για έργα, λόγια και ημερήσια δελτία προπαγάνδας.

Άλλωστε, το σχέδιο του επιτελικού κράτους εφαρμόζεται πάντα απρόσκοπτα: Η φωτιά θα σταματήσει όταν φτάσει στη θάλασσα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν

ΕΦΚΑ: πως μπορούν να πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά Ταμεία

Κεφαλονιά: Σύλληψη εμπρηστή δάσους