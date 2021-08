Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος: Υπογράφουμε ένα πιστοποιητικό θανάτου την ώρα

Έρχεται τέταρτο κύμα κορονοϊού, προειδοποιεί ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Τον κίνδυνο από τη διασπορά του κορονοϊού υπογραμμίζει ο διευθυντής ΜΕΘ στο «Γ. Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος, δηλώνοντας ότι «υπογράφουμε ένα πιστοποιητικό θανάτου περίπου την ώρα. Είχαμε φτάσει να υπογράφουμε τέσσερα με πέντε πιστοποιητικά θανάτου στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα».

«Ο κορονοϊός μας προειδοποιεί. Είμαστε μπροστά σε ένα τέταρτο κύμα πανδημίας. Πάει να αποδιοργανώσει το σύστημα υγείας για τρίτη φορά με την έννοια της κατάρρευσης», επεσήμανε ο κ. Καπραβέλος, στην ΕΡΤ

«Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε ούτε τους ασθενείς με κορονοϊό ούτε τους άλλους ασθενείς επειδή μερικοί δεν μπορούν να πειστούν να εμβολιαστούν» συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Καπραβέλος, «στο τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού δεν πρέπει να συζητάμε ακόμη για τον εμβολιασμό».

Τόνισε ότι «οι μελέτες λένε ότι ο εμβολιασμένος κινδυνεύει 60% λιγότερο να μολυνθεί και κατά 80% από το να πάθει μεγάλη ζημιά και να χάσει τη ζωή του. Έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας και είναι ζήτημα παιδείας και κρίσης αν δεν το χρησιμοποιήσουμε».

«Δεν είναι ατομικό δικαίωμα του καθενός να υποβάλει τον εαυτό του σε βασανιστήριο και να υποβάλει και τους άλλους στον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους». πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ο κ. Καπραβέλος είπε ότι «δεν μπορούμε αυτή την στιγμή να βάλουμε υποχρεωτικότητα στα παιδιά με την έννοια των μεγάλων. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συμβάλουν και αυτά με τη συμπεριφορά τους στον έλεγχο της πανδημίας». Σημείωσε πως ο ίδιος, αλλά και όλοι οι επιστήμονες τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού των παιδιών ιδίως ενόψει του ανοίγματος των σχολείων.

Ο διευθυντής ΜΕΘ στο «Γ. Παπανικολάου» επισήμανε τέλος ότι όλοι οι υγειονομικοί πρέπει να εμβολιαστούν και όσοι δεν ακολουθήσουν αυτή την ηθική υποχρέωση, που είναι ο εμβολιασμός, να αναλάβουν και τις ευθύνες τους.

