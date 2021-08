Οικονομία

Φωτιές - ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τη διαγραφή οφειλών σε πυρόπληκτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΔΕΗ για τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν τυχόν εκδοθεί και αποσταλεί στους πληγέντες

Η ΔΕΗ αναγνωρίζοντας την αγωνία των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα ήθελε να υπενθυμίσει στους πελάτες της πως έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των ενεργών οφειλών τους, όπως είχε αρχικά εξαγγείλει με το από 10/08/2021 σχετικό Δελτίο Τύπου.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και με τη συνδρομή των συναρμόδιων φορέων, η ΔΕΗ εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, διασφαλίζοντας την απλότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας.

Ως εκ τούτου οι λογαριασμοί που έχουν τυχόν εκδοθεί και αποσταλεί στους πληγέντες που εντάσσονται στη διαδικασία, δεν είναι απαιτητοί και η ΔΕΗ επιδεικνύοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της θα τους συμπεριλάβει στο πλαίσιο των διαγραφών που θα πραγματοποιηθούν έως τέλος του έτους

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στον Θεολόγο: Προσαγωγή 14χρονου για μπαράζ εμπρησμών

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

ΕΦΚΑ: πως μπορούν να πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά Ταμεία