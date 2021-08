Παράξενα

Σκοτώθηκε με τη μηχανή επειδή κουκουβάγια χτύπησε το κράνος του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος νεαρός πολίστας υπέκυψε στα τραύματα του στο νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος της υδατοσφαίρισης στην Ιταλία από τον αδόκητο θάνατο του Νίκο Ντουό.

Ο 24χρονος πολίστας την Τρίτη το βράδυ έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε στο Αριάνο, μια μικρή πόλη κοντά στη Βενετία, καθώς χτυπήθηκε από μια κουκουβάγια στο κράνος.

Η τροχαία όταν έσπευσε στο σημείο βρήκε φτερά πάνω στο κράνος και το πτηνό λίγο πιο μακριά. Ίχνη φρεναρίσματος δεν υπήρχαν στον δρόμο και για αυτό τον λόγο η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο να υπήρξε σύγκρουση με άλλο όχημα.

Ο άτυχος νεαρός υπέκυψε στα τραύματα του στο νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε, με τον σύλλογο του, την Παντοναβουότο να εκφράζει σε ανακοίνωση της την θλίψη της.

Civetta sbatte contro il casco: sbanda e si schianta, Nico Duo muore a 24 anni https://t.co/wJo8MA043x

— informazione interno (@infoitinterno) August 17, 2021