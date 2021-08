Πολιτική

Φωτιές - Οικονόμου: O κ. Τσίπρας αναζητά ψήφους στις στάχτες

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις κριτική του Αλέξη Τσίπρα. Το σχόλιο του Νάσου Ηλιόπουλου

Λαϊκισμό και ψηφοθηρία καταλογίζει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή κριτική του αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει:

«Από την ασφάλεια των καλοκαιρινών του διακοπών, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να υπενθυμίσει την παρουσία του επιστρατεύοντας όχι τη συναίνεση αλλά τις φλόγες του λαϊκισμού.

Απέναντι σε πρωτοφανείς σε εύρος, διάρκεια και ένταση προκλήσεις στις οποίες ήρθε να προστεθεί και η κλιματική κρίση, η κυβέρνηση εξασφαλίζει εμπράκτως την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών.

Με σκληρή δουλειά, επιδιώκοντας την συνένωση δυνάμεων. Ενεργώντας άμεσα για την στήριξη όσων έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Αναγνωρίζοντας με γενναιότητα λάθη ή παραλείψεις.

Αυτά κάνει η κυβέρνηση.

Αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας είναι να αναζητά ψήφους στις στάχτες. Είναι κρίμα, γιατί αυτές τις ώρες, η χώρα δεν έχει ανάγκη από αναφορές σε "ζωές στις στάχτες". Ειδικά από κάποιους που ούτε τις πρώτες έσωσαν, ούτε τις δεύτερες απέτρεψαν».

Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο



Θα προτείναμε στον νέο (4ο κατά σειρά) κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Οικονόμου να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν αναφέρεται σε διακοπές. Αν δεν κατανοεί αυτή την συμβουλή, ας ρωτήσει τον κ. Μητσοτάκη.



Αυτό που είναι πρωτοφανές είναι η επιτελική ανικανότητα. Σε συνθήκες άπνοιας έχει καεί η μισή χώρα. Ζούμε μια από τις χειρότερες οικολογικές καταστροφές και τα κυβερνητικά στελέχη το μόνο που κάνουν είναι να αλληλοσυγχαίρονται.



Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί άλλοθι για την κυβέρνηση που ακύρωσε τους δασικούς χάρτες και το πρόγραμμα δασοπροστασίας διώχνοντας 5.066 εργαζόμενους.



Έστω και τώρα ας σταματήσουν τα εύκολα λόγια και ας γίνει ό,τι είναι δυνατόν για το σβήσιμο των μετώπων που για άλλη μια φορά καίνε για μέρες με ελλιπή παρουσία εναέριων μέσων.



Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να επιστρέψει στην πραγματικότητα, κάνοντας αρχή από το γραφείο του.

