Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Καταγγελία για εμπρησμό (βίντεο-ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντοκουμέντο από το σημείο που ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης, ο οποίος απειλεί το χωριό.

Φουντώνουν οι καταγγελίες που αποδίδουν σε εμπρησμό την πυρκαγιά στα Βίλια.

Όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Παγώνης, αντιπρόεδρος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου, η φωτιά ήταν αρχικά τόσο μικρή, που «έμοιαζε σαν κάποιος να ψήνει. Επειδή γνωρίζω το μέρος, ήξερα ότι δεν υπάρχει σπίτι. Κινήθηκα προς τα εκεί και είδα κινητοποίηση. Ήταν μικρή η φωτιά, αλλά ξέφυγε»

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα μέσω των social media, βίντεο που καταγράφουν τις πρώτες στιγμές της φωτιάς, η οποία έλαβε εφιαλτικές διαστάσεις και απειλεί τα Βίλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τη διαγραφή οφειλών σε πυρόπληκτους

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σκοτώθηκε με τη μηχανή επειδή κουκουβάγια χτύπησε το κράνος του