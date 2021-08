Οικονομία

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου νέος Πρόεδρος της ΚΕΕΕ

«Όλοι μαζί στη μάχη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», διεμήνυσε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου εξελέγη ομόφωνα νέος Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, στη θέση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Στην πρώτη του δήλωση ο κ. Χατζηθεοδοσίου τονίζει:

«Στην πιο κρίσιμη ίσως εποχή για το επιχειρείν, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αλλά και των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, αναλαμβάνω τη βαρύτατη ευθύνη της προεδρίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Η ευθύνη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς διαδέχομαι τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον επιχειρηματικό στίβο και στον επιμελητηριακό θεσμό. Εργάστηκε σκληρά για την πρόοδο και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της χώρας και το έργο του ως Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αλλά και της ΚΕΕΕ θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, καλούμαι να συμβάλω από μία νέα θέση στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην προστασία των επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια δίνουν σκληρή μάχη επιβίωσης, αρχικά απέναντι στην οικονομική κρίση και στην συνέχεια απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε να προστεθεί και το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Πιστός στο θεσμικό ρόλο της ΚΕΕΕ, θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Από τη νέα μου θέση θα συνεχίσω το έργο που ξεκινήσαμε στο Ε.Ε.Α. για τη διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους, ώστε να μπουν οι βάσεις για μία καινούρια πορεία που θα έχει ως στόχο την πραγματική στήριξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως των μικρομεσαίων, αλλά και την ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού. Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει χωρίς έμπρακτή στήριξη αυτή τη δύσκολη ώρα.

Καλώ όλους τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξεπεράσουμε τον σκόπελο και να οδηγήσουμε την επιχειρηματικότητα και την οικονομία σε νέους αναπτυξιακούς δρόμους. Μόνο με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους.

Σε προσωπικό επίπεδο δεσμεύομαι ότι θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις για την επίτευξη των στόχων μας. Πρώτη μου ενέργεια θα είναι η επίσκεψη μου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να έχουμε ως Ένωση μία πλήρη εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Και αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους μου στην ΚΕΕΕ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου και την ομόφωνη απόφαση τους να προσφέρω τις υπηρεσίες μου από αυτή τη θέση ευθύνης.

Τα προβλήματα των επιχειρήσεων δεν μπορούν να περιμένουν. Απαιτείται να επιλυθούν εδώ και τώρα. Ξεκινάμε όλοι μαζί την προσπάθεια για μία νέα πορεία. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

