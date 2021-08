Κοινωνία

Πατήσια: Συνελήφθη Πακιστανός καταζητούμενος από την ΙNTERPOL

Σε βαρος του 38χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων

Συνελήφθη, στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 38χρονος Πακιστανός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της ΙNTERPOL της χώρας καταγωγής του, με την οποία ζητείτο η σύλληψη-κράτησή του με σκοπό την έκδοση του σε αυτή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

